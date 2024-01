Lmp Automotive Holdings Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Lmp Automotive herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Lmp Automotive überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Lmp Automotive weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Lmp Automotive wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien bezogen sich auf neutrale Themen, weshalb die Gesamtbeurteilung auf dieser Ebene "Neutral" ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lmp Automotive verläuft aktuell bei 1,13 USD. Der Aktienkurs liegt bei 0,19 USD und hat damit einen Abstand von -83,19 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,21 USD, was einer Differenz von -9,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lmp Automotive festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Zusammenfassend wird Lmp Automotive in den verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen eingestuft, wobei insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erzielt wird.