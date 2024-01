Lloyds Banking-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Lloyds Banking hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und ist derzeit 9,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, positioniert. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einschätzung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Lloyds Banking in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -8,14 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Lloyds Banking jedoch 10,41 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lloyds Banking liegt bei 36,6, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 24,41 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Dynamik des Aktienkurses.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lloyds Banking derzeit bei 5,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.