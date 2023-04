Lloyds Banking Aktie: Auswirkungen auf dem Aktienmarkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

Die Lloyds Banking-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 46,19 GBX verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch bei 0,55 GBX, was einem Abweichungswert von -98,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine schlechte Bewertung für das GD200. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Abweichungswert von -98,91 Prozent und einem aktuellen Kurs von 0,55 GBX entsprechend schlecht ab.

Es ist anzumerken, dass diese Bewertungen sich ausschließlich auf charttechnische Aspekte beziehen und daher nicht als umfassende Einschätzung der Lloyds Banking-Aktie angesehen werden sollten. Es ist wichtig zu beachten, dass Faktoren wie politische Entwicklungen oder...