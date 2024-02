Lloyds Banking Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Lloyds Banking in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Lloyds Banking deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, doch insgesamt bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Lloyds Banking in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" einbringt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Lloyds Banking in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,92 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,06 Prozent im Branchenvergleich für Lloyds Banking. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,53 Prozent im letzten Jahr, und Lloyds Banking lag 13,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lloyds Banking derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einer Differenz von 0,34 Prozentpunkten (5,24 % gegenüber 5,58 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".