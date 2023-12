Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25 Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Laut aktuellen Daten beträgt das KGV von Lloyds Banking 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken", die durchschnittlich ein KGV von 8 haben, als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen neben den harten Fakten auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Aktie von Lloyds Banking nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Laut RSI ist die Lloyds Banking aktuell mit einem Wert von 31,72 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Lloyds Banking gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,06 % aus, was 0,77 Prozentpunkte mehr ist als die im Mittel üblichen 5,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.