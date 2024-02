Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25 Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Lloyds Banking hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,27 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -20,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,77 Prozent hatte, liegt Lloyds Banking um 13,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Analysten haben der Lloyds Banking in den letzten 12 Monaten 6 Mal die Einschätzung Gut, 2 Mal die Einschätzung Neutral und 1 Mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den vorliegenden Studien des letzten Monats. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 39,81 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 60,4 GBP festgelegt, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Lloyds Banking-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (43,82 GBP) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (44,6 GBP) zeigen einen ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs (43,2 GBP), was zu dieser Einschätzung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Lloyds Banking als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 4,97 insgesamt 40 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (8,22). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".