Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25 Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lloyds Banking wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 70,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Bewertung als "Gut". Insgesamt wird Lloyds Banking als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Nach Einschätzung von Analysten wird die Lloyds Banking-Aktie derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lloyds Banking vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 64,33 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 36,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche zeigt sich, dass Lloyds Banking in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,62 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 15,76 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,14 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Lloyds Banking eine Überperformance von 10,27 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 44,58 GBP für den Schlusskurs der Lloyds Banking-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,26 GBP, was einer Differenz von +6,01 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.