Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25 Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Lloyds Banking in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von Analysten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auch dafür bekommt Lloyds Banking eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Lloyds Banking beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 5, was eine negative Differenz von -0,03 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Lloyds Banking um mehr als 11 Prozent darüber. Allerdings liegt sie mit 5,74 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index für Lloyds Banking auf 7-Tage-Basis bei 87,94 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Lloyds Banking daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.