Lloyds Banking - 9.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Bewertung der Lloyds Banking-Aktie liegt bei 39,35, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 5,52 und liegt damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 8. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Lloyds Banking derzeit mit 6,06 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt +0, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Lloyds Banking-Aktie bei 4,77 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von 15,5 Prozent, wobei Lloyds Banking mit 10,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

