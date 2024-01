Lloyds Banking - 9.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse der Lloyds Banking-Aktie zeigt, dass die institutionellen Analysten dem Titel in den letzten 12 Monaten sieben Mal ein "Gut"-Rating, einmal ein "Neutral"-Rating und einmal ein "Schlecht"-Rating vergeben haben. Langfristig wird die Aktie somit von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Lloyds Banking, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 47,565 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 35,25 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 64,33 GBP prognostiziert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lloyds Banking war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Lloyds Banking bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lloyds Banking-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lloyds Banking.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Lloyds Banking im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,62 Prozent erzielt, was 10,38 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" bei 15,68 Prozent, wobei Lloyds Banking aktuell 8,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.