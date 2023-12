Lloyds Banking - 9.25% Prf Irr Gbp 1 Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Lloyds Banking-Aktie mit gemischten Analysteneinschätzungen

Die Analysteneinschätzung für die Lloyds Banking-Aktie ist momentan als "Gut" zu bewerten. Im Laufe der letzten zwölf Monate setzt sich diese Bewertung aus 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung zusammen. In den letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel angesehen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 64,33 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 35,54 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Lloyds Banking-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Lloyds Banking bei 30,21 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtsituation wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderung gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat hingegen in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lloyds Banking bei 44,6 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 47,465 GBP, was einen Abstand von +6,42 Prozent aufzeigt und somit als "Gut" eingestuft wird. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +9,69 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt erhält die Lloyds Banking-Aktie daher in der technischen Analyse die Einstufung "Gut".