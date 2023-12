CKn-Etsu Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Ck-san-etsu zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 22,45, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 38, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Die Anlegerstimmung gegenüber Ck-san-etsu war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ck-san-etsu daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes zu Ck-san-etsu festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb stabil. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3958,95 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3850 JPY liegt, was eine Abweichung von -2,75 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aktuell bei 3651,2 JPY, was eine +5,44 Prozent Abweichung vom letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält Ck-san-etsu in der kurzfristigeren Analyse ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

