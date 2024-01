Lloyds Banking - 6.475% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Lloyds Banking Group hat eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken ist die Aktie daher als neutrales Investment einzustufen. Die Redaktion bewertet sie daher als "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet eher negativ ist. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Lloyds Banking Group in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,62 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien aus der Handelsbanken-Branche jedoch um 15,76 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Lloyds Banking Group im Branchenvergleich um -8,14 Prozent unterperformt hat. Im Sektorvergleich liegt die Performance jedoch um 10,27 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lloyds Banking Group liegt derzeit bei 5,75, was 32 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 8. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".