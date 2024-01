Lloyds Banking - 6.475% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Der Aktienkurs von Lloyds Banking hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor in den letzten 12 Monaten um 7,62 Prozent gesteigert, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Trotzdem liegt die mittlere Rendite der Handelsbanken-Branche bei 13,35 Prozent, was dazu führt, dass Lloyds Banking mit 5,74 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lloyds Banking in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Lloyds Banking auf 7-Tage-Basis bei 87,94 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkäufe oder Überverkäufe, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnittsschlusskurs der Lloyds Banking-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 44,57 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 45,24 GBP, was einem Unterschied von +1,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 200-Tage-Durchschnitt als auch für den 50-Tage-Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie von Lloyds Banking anhand der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.