Lloyds Banking - 6.475% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Lloyds Banking-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,96, was darauf hindeutet, dass Lloyds Banking überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 44,58 GBP für die Lloyds Banking-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,565 GBP, was einem Unterschied von +6,7 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 44,33 GBP liegt mit einem Unterschied von +7,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lloyds Banking-Aktie aktuell einen Wert von 5,75, was 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 8 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Lloyds Banking-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt sie damit 10,38 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" bei 15,68 Prozent, womit Lloyds Banking aktuell 8,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.