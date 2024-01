Livzon Pharmaceutical Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Livzon Pharmaceutical auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Auch in den vergangenen zwei Tagen dominierten negative Themen in den Diskussionen über das Unternehmen. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,62 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +5,32 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Langfrist-Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der Aktie von Livzon Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Livzon Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,66 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt das Unternehmen damit 12,69 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -17,31 Prozent, wobei Livzon Pharmaceutical aktuell 13,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.