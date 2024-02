Liveworld Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Liveworld-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnitt für den Schlusskurs beträgt 0,18 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,2 USD lag, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 0,19 USD über dem gleitenden Durchschnitt lag, was einer Abweichung von +5,26 Prozent entspricht. Daher erhielt die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wurde Liveworld eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Liveworld-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Liveworld.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Liveworld spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Basierend auf diesen Informationen wurde das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Liveworld bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Ebenso führte die Intensität der Diskussionen zu einem "Neutral"-Rating für die Liveworld-Aktie.

Insgesamt wurde die Liveworld-Aktie in verschiedenen Bereichen mit "Neutral" bewertet, was auf eine ausgeglichene und neutrale Einschätzung in Bezug auf die technische Analyse, die Anlegerstimmung und das Sentiment hinweist.