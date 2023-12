Liveworld Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Liveworld-Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 0,18 USD, was einem Abstand von -5,56 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 0,17 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,18 USD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Liveworld wird als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab und auch der Meinungsmarkt sich weder positiv noch negativ mit dem Unternehmen befasst hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liveworld-Aktie liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und deutet auf eine "Neutral"-Situation hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Liveworld eine "Neutral"-Bewertung, da es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Insgesamt wird die Liveworld-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.