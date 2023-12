Liveworld Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Für die Liveworld-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit liefert die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Liveworld-Aktie.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Liveworld ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Liveworld-Aktie derzeit bei 0,18 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,17 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 0,18 USD und einer Differenz von -5,56 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Liveworld in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen also eine neutrale Einschätzung für die Liveworld-Aktie.