Livermore Investments Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Livermore Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -4,74 Prozent darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,69 Prozent, wobei Livermore Investments um 7,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Livermore Investments von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen bestätigt diese Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Livermore Investments-Aktie liegt bei 58 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 82,35 überkauft, wodurch das Wertpapier insgesamt mit "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Livermore Investments beträgt momentan 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie ergibt.