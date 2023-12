Livermore Investments Aktie: So nicht zu erwarten!

Branchenvergleich Aktienkurs: Livermore Investments verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,32 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor lag die Rendite um 2,83 Prozent unter dem Durchschnitt von -4,48 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte betrug -7,46 Prozent, wobei Livermore Investments aktuell um 0,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Wertpapiere. Der RSI für die Livermore Investments-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage mit einem Wert von 77,94 eine überkaufte Situation an, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 33,2 GBP liegt nun -9,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich in einer "Gut"-Bewertung niederschlägt. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.