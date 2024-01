Livermore Investments Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Livermore Investments liegt derzeit bei 112, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,09 für Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im fundamentalen Vergleich überbewertet ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs für Livermore Investments, was einer negativen Differenz von -6,02 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Livermore Investments-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 36,84 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 31,5 GBP, was einem Unterschied von -14,5 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (35,66 GBP) weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Außerdem wurden keine signifikant intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Livermore Investments-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also aus fundamentalen, technischen und sentimentalen Aspekten eine eher negative Bewertung für die Livermore Investments-Aktie.