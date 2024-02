Livermore Investments Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Livermore Investments-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, was 1,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Livermore Investments-Aktie bei 47,66 GBP. Der jüngste Schlusskurs von 32,2 GBP weist einen Unterschied von -32,44 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (38,69 GBP) zeigen negative Abweichungen von -32,44 Prozent bzw. -16,77 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt auch für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Livermore Investments neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Livermore Investments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Livermore Investments bei 110,28, was 433 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.