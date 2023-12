Livermore Investments Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Livermore Investments hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung im Aktienkurs verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 32,2 GBP liegt die Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (-10,36 Prozent) als auch der letzten 200 Tage (-12,97 Prozent) im Minus. Die technische Analyse ergibt daher insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Aspekten von Livermore Investments beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Livermore Investments mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 6,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,05 Prozent erzielt, was 7,02 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Livermore Investments aktuell 4,38 Prozent im Minus.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund ihrer Unterperformance in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet.