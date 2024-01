Liveramp löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Liveramp-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 28,39 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 37,88 USD einen Abstand von +33,43 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 32,88 USD, was einer Differenz von +15,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einschätzung "Gut" für die Liveramp-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,97 Punkte, was darauf hindeutet, dass Liveramp momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,77 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Liveramp. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Liveramp gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Liveramp derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenrendite eine gemischte Einschätzung für die Liveramp-Aktie.