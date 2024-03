Liveramp Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Liveramp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,27 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 33,6 USD, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Für Liveramp liegt der letzte Schlusskurs (37,09 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Liveramp also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,09 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Liveramp-Aktie hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 65,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion zeigten dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Liveramp daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Liveramp in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.