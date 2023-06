Liveramp Aktie: Sensationelle Entwicklung

Für die Aktie Liveramp aus dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.06.2023, 09:52 Uhr, ein Kurs von 28.56 USD geführt.

Wie Liveramp derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Liveramp anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 15,3 Punkten, was bedeutet, dass die Liveramp-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 44,6, was bedeutet, dass Liveramp hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Liveramp eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Liveramp als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Liveramp vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 33,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 17,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 28,56 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Liveramp in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Liveramp haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Liveramp bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

