Liveramp Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Liveramp weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liveramp liegt derzeit bei 307, was bedeutet, dass die Börse 307,31 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert ist um 456 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 55 in der Branche "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liveramp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage im Vergleich zum RSI der letzten 7 Handelstage überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Liveramp-Aktie eine Rendite von 49,07 Prozent erzielt, was 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 2,92 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite von Liveramp mit 46,15 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.