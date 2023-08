Livent Quartalszahlen Prognose: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet

In knapp zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Livent aus Philadelphia seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Livent Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird die Marktkapitalisierung von Livent, die aktuell bei 3,64 Mrd. EUR liegt, sicherlich für Aufmerksamkeit sorgen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten darauf gespannt ab. Aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Livent einen Umsatz in Höhe von 213,40 Mio. EUR; nun wird ein Plus von 10,10 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 255,50 Mio....