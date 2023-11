Livent Quartalsprognose: Erwarteter Umsatzsprung von 139,44% und Aktionärsbedenken

In nur 102 Tagen wird das Unternehmen Livent aus Philadelphia, USA seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Anleger sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Livent Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Livent beträgt beeindruckende 3,69 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung wird das Unternehmen die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Informationen. Denn laut Datenanalyse prognostizieren die Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte Livent einen Umsatz von 207,75 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass der Umsatz im aktuellen Quartal um beeindruckende +139,44 Prozent auf 497,43 Millionen Euro ansteigt. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +121,99 Prozent auf 173,84 Millionen Euro steigen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen Umsatzzuwachs von +139,44 Prozent und ein Gewinnwachstum von +121,99 Prozent auf insgesamt 565,67 Millionen Euro. Der Gewinn bleibt damit weiterhin positiv und soll im Vergleich zum Vorjahr um +121,99 Prozent steigen – damals betrug er noch 254,82 Millionen Euro.Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich bei 1,30 Euro auf Jahressicht einpendeln.

Einige Aktionäre sind jedoch zurückhaltend und greifen die Quartalsschätzungen nicht vorab auf. Dies spiegelt sich auch im Kursverlauf der letzten 30 Tage wider, der eine negative Veränderung von -16,06 Prozent aufweist.

Wie sehen die Analysten und die Charttechnik die Lage bei Livent? Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs für einen Zeitraum von 12 Monaten positiv: Sie prognostizieren einen Kurs von 30,05 Euro, was einen Gewinn von +116,80 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Anleger, die jetzt noch in Livent investieren möchten, könnten laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +116,80 Prozent in den nächsten 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend für Livent. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung für den Aktienkurs.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen Livent entwickeln wird. Die Vorzeichen für ein positives Quartalsergebnis und langfristiges Wachstum scheinen vielversprechend zu sein. Anleger sollten jedoch immer ihre eigene Risikoabschätzung vornehmen und sich bewusst sein, dass Prognosen mit Unsicherheiten behaftet sind.

