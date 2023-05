Livent: Potenzial von +31,74% - Kursziel 30,34 EUR

Die Aktie von Livent hat in der vergangenen Handelswoche mit einem Verlust von -1,81% an Wert verloren. Gestern gab es einen weiteren Abschlag um -1,93%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Livent-Aktie liegt aktuell bei 30,34 EUR. Das entspricht einem potenziellen Anstieg um +31,74%. Obwohl sich zehn Bankanalysten einig sind und die Aktien als starken Kauf bewerten und drei weitere Analysten sie optimistisch sehen (Rating “Kaufen”), gibt es auch fünf Experten mit einer neutralen Haltung (Rating “Halten”).

Insgesamt ergibt sich somit ein Anteil von +72,22% an Analysteneinschätzungen mit zumindest noch optimistischer Haltung. Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung nachhaltig.