Livent: Potenzial für Anstieg - Kursziel liegt bei 30,08 EUR

Die Aktie von Livent wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,08 EUR mit einem potenziellen Anstieg von +27,84%.

• Livent legt am Finanzmarkt um +0,21% zu

• Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine positive Kursentwicklung von +8,45%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,06

Am gestrigen Tag verzeichnete die Livent-Aktie einen Aufschwung um +0,21%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +8,45%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dieses Wachstum kommt überraschend und zeigt sich in dem aktuellen mittelfristigen Kursziel der Bankanalysten von 30,08 EUR wieder. Diese Schätzung bleibt jedoch nicht unumstritten.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Neun Experten bewerten...