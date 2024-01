Livent Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Livent schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8314,68 Prozentpunkte weniger ist als die üblichen 8314,68 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und wird als "schlecht" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Livent-Aktie ist "neutral". Die Bewertungen setzen sich aus 1 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht" zusammen. Es gab keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 27,33 USD, was einer potenziellen Performance von 51,43 % entspricht, da der aktuelle Preis bei 18,05 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Livent weist mit einem Wert von 9,46 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 94,54, was einer Unterbewertung von 90 % entspricht. Daher wird der Titel als "gut" empfohlen.

Beim Sentiment und Buzz wird auch die Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität bei Livent gering, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Damit ist Livent insgesamt als "gut" einzustufen.