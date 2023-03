Livent Aktie aktuelle Entwicklung: Keine Kaufempfehlung

Livent-Kurs im Abwärtstrend

Wenn du ein erfahrener Anleger bist, solltest du wissen, dass Trendindikatoren hilfreich sein können, um festzulegen ob eine Aktie gerade auf- oder abwärts tendiert. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt. In diesem Zusammenhang werden üblicherweise 50- und 200-tägige Durchschnitte betrachtet.

Nun werfen wir einen Blick auf den längerfristigen Durchschnitt von Livent in den letzten 200 Handelstagen. Derzeit liegt dieser Wert bei 26.66 US-Dollar und ist somit höher als der letzte Schlusskurs von 19,57 US-Dollar (-26,59 Prozent Abweichung im Vergleich). Dadurch erhält die Livent-Aktie eine “Schlecht”-Bewertung.

Auch wenn wir einen kürzeren Zeitraum betrachten (50 Tage), ergibt sich ein ähnliches Bild: Der letzte Schlusskurs (19,57 USD) liegt nah am gleitenden Durchschnitt (-17,08...