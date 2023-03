Livent Aktie: Neue Entwicklungen auf dem Markt

Der Kurs der Livent wird aktuell mit 18,98 USD gehandelt und hat sich damit um -19,69 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von “Schlecht”. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage fällt die Bewertung mit “Schlecht” aus, da die Distanz zum GD200 bei -28,69 % liegt. Das Unternehmen scheint in den letzten Monaten also an Wert verloren zu haben.

Livent: Kaufsignal durch RSI-Indikator ausgelöst

Die Livent Aktie zeigt sich gemäß des Relative Strength-Index als Titel mit attraktiven Aussichten. Der Index analysiert Kursveränderungen über verschiedene Zeitspannen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage), die einer Zahl zwischen 0 und 100 zugeordnet werden. Die Livent-Aktie erreicht einen Wert von 11,89 im RSI7, wodurch eine positive Bewertung resümiert wird. Im...