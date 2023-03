Livent Aktie: Anleger können sich freuen!

In den letzten drei Monaten haben insgesamt zwölf Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Livent abgegeben. Davon waren zwei positiv, zehn neutral und keine negativ. So lässt sich zusammenfassend eine neutrale Einschätzung der Livent-Aktie ableiten. Auch für den vergangenen Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei drei Bewertungen positiv, neun neutral und keine negativ ausfielen. Bezogen auf eine kurzfristige Betrachtung ergibt sich daraus ebenfalls eine Gesamteinschätzung als neutral.

Im Rahmen der Ratings durch die Analysten ergab sich ein durchschnittliches Kursziel in Höhe von 33,05 USD pro Aktie. Das bedeutet ein Potential nach oben von 68,62 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bei 19,17 USD. Daraus leitet sich somit eine Kaufempfehlung bei einem Preis von 33,05 USD ab.

Insgesamt kann man also...