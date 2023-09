Livent Aktie: Analysten prognostizieren Gewinn von +53% trotz momentan negativem Kurstrend

Der Kurs der Livent Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -9,09% verändert. Die Analysten sind jedoch optimistisch und schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Gewinn von +53,00% erzielen wird. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, können also auf Basis dieser Schätzungen mit einem schönen Gewinn rechnen.

Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 52 Tagen veröffentlicht werden. Die Prognosen für Umsatz und Gewinn sehen vielversprechend aus. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorquartal um +10,10% auf 258,49 Mio. EUR steigen und der Gewinn um +14,60% auf 82,90 Mio. EUR erhöhen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten ebenfalls positive Zahlen. Der Umsatz soll um +31,80% steigenfallen und der Gewinn um +50,70% auf 286,56 Mio. EUR anwachsen.

Die Analyse der Charttechnik lässt jedoch darauf...