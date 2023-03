Livent Aktie: Analyse zeigt potenzielle Kaufsignale!

Die strategische Analyse eines Wertpapiers beinhaltet in regelmäßigen Abständen eine Beurteilung des Über- oder Unterbewertungsgrades. Eine nützliche Methode dafür ist die Berechnung des Relative Strength Index (RSI), der in der Finanzanalyse ein weit verbreiteter technischer Indikator ist. Für Livent wurde nun sowohl ein kurzfristiger RSI über 7 Tage als auch ein langfristiger RSI über 25 Tage berechnet. Der 7-tägige RSI von Livent beträgt derzeit 1,88 Punkte, was auf eine Überverkaufstendenz hinweist und somit gut bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt jedoch der langfristigere RSI über die letzten 25 Tage eine Überverkaufssituation bei Livent an, was ebenfalls “Gut” bewertet wird.

Enttäuschende Dividendenrendite bei Livent-Aktien

Die Berechnung der Dividendenrendite erfolgt durch die Betrachtung der gezahlten Dividende...