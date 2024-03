Livechat Software Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Text-Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten auf üblichem Niveau lag, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Text-Aktie bei 119,63 PLN liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 87,6 PLN einen Abstand von -26,77 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -7,01 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Text-Aktie einen Wert von 78,87 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 60,45 für den RSI25 (25 Tage), der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Text eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Text daher eine "Neutral"-Einschätzung, ebenso wie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.