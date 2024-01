Livechat Software Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Text-Aktie, so ergibt sich aktuell ein Wert von 71. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und führt zu einer längerfristigeren Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Text auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Text-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Text-Aktie mittlerweile auf 132,57 PLN, während der aktuelle Kurs bei 112 PLN liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,52 Prozent und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage weist hingegen einen Stand von 116,29 PLN auf, was zu einem Abstand von -3,69 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit dem Gesamturteil "Neutral" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Text auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen im Zusammenhang mit Text diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obschon sich die Stimmung für Text in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.