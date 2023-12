Livechat Software Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Text-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 133,3 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 119 PLN einen Abweichung von -10,73 Prozent darstellt, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (116,36 PLN) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien war die Text-Aktie zuletzt weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auslöst.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 29,17, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Text-Aktie in dieser Kategorie also eine Bewertung von "Gut".

Livechat Software kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Livechat Software jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Livechat Software-Analyse.

Livechat Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...