Live Ventures Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Live Ventures hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -20,02 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche Rendite im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag bei -4,72 Prozent, wobei Live Ventures 18,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität von Live Ventures als neutral bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Live Ventures diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Live Ventures-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen, was zu einer neutralen Bewertung im Relative Strength Index führt.

Insgesamt ergibt sich für Live Ventures eine neutrale Bewertung sowohl im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz als auch im Anleger-Sentiment und im Relative Strength Index.