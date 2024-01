Live Ventures Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Live Ventures hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,9 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -1,14 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 10,68 Prozent, wobei Live Ventures um 8,78 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Live Ventures als Neutral-Titel ein. Mit einem Wert von 48,98 für den RSI7 und einem Wert von 53,7 für den RSI25 erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength Indikator.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Live Ventures diskutiert wurde. Mit überwiegend negativer Kommunikation an zehn von zwölf Tagen und auch in den letzten ein bis zwei Tagen, wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Live Ventures führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen.

Insgesamt erhält Live Ventures auf Basis des Branchenvergleichs, des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments und der Kommunikationsfrequenz eine "Schlecht"-Bewertung.