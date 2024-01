Live Ventures Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Live Ventures-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 27,36 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 27,48 USD liegt und somit einen Abstand von +0,44 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 26 USD, was einer Differenz von +5,69 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Live Ventures-Aktie hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Live Ventures liegt bei 21,24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Live Ventures-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,21 Prozent erzielt, was 19,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 1,4 Prozent, wobei die Live Ventures-Aktie aktuell 22,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.