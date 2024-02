Live Ventures Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Live Ventures-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen die Gespräche. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Gemütslage wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Live Ventures wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wies eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für Live Ventures in diesem Punkt also die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Live Ventures-Aktie liegt derzeit bei 50,58, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 61 keine überkauften oder überverkauften Signale. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Live Ventures-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,6 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (24,88 USD) weicht somit um -6,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen einen nahen Schlusskurs (-2,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Live Ventures-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.