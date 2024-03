Live Oak Bancshares Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Live Oak Bancshares liegt bei 43,04, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt sich der Wert bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Live Oak Bancshares derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,53 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (39,12 USD) um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,97 USD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,13 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Live Oak Bancshares besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Live Oak Bancshares insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Live Oak Bancshares als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" und keiner als "Schlecht" bewertet hat. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 29 USD, was einer Erwartung in Höhe von -25,87 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Neutral".