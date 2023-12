Live Oak Bancshares Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die neuesten Analysen und Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild für Live Oak Bancshares. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber dem Unternehmen und die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Meinungen der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, zeigen insgesamt ein gutes Bild, da es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen gibt. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Live Oak Bancshares, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29 USD, was einem potenziellen Kursrückgang von -37,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung aufgrund der Analystenbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Live Oak Bancshares daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Was die Dividende betrifft, weist Live Oak Bancshares derzeit eine Dividendenrendite von 0,41 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,67 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund der deutlichen Differenz zum Branchendurchschnitt.