Live Nation Entertainment Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Analystenbewertung: Im letzten Jahr wurden für Live Nation Entertainment 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Live Nation Entertainment. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 106,43 USD, was eine potenzielle Steigerung um 17,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (90,66 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Live Nation Entertainment-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus Sicht der Analysten.

Investoren: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Live Nation Entertainment. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Relative Stärkeindex: Der Relative Stärkeindex (RSI) bezieht die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Live Nation Entertainment liegt bei 40,82, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 38,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der Durchschnittsschlusskurs für die Live Nation Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 83,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 90,66 USD (+8,11 Prozent Unterschied) erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 88,32 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Live Nation Entertainment somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.