Live Nation Entertainment Aktie: Analyse nach dem starken Kursverlust

Die technische Analyse bietet verschiedene Mittel, um den aktuellen Status eines Titels zu evaluieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist dabei ein bekannter Indikator, der die Kursbewegungen eines Titels in Relation zu seiner Zeit setzt. Für Live Nation Entertainment werden der 7-Tage-RSI und der 25-Tage-RSI herangezogen. Aktuell liegt der 7-Tage-RSI bei 52,76 Punkten und zeigt damit an, dass Live Nation Entertainment weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung für diesen Zeithorizont lautet daher “neutral”. Betrachtet man hingegen den 25-Tage-RSI, so fällt auf, dass dieser Wert ebenfalls neutral ist und kein Anzeichen für Überkauftheit oder Überverkauftsein vorliegt.

Risiken für Anlagestrategien: KGV von Live Nation Entertainment sorgt für Unsicherheit

Als einer der führenden Konzertveranstalter weltweit ist...