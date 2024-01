Live Current Media Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Live Current Media-RSI liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Live Current Media derzeit unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent, während die "Internetsoftware und -dienste"-Branche eine Dividendenrendite von 2,23 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Live Current Media in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Live Current Media langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.